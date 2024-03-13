Грузия обзаведется посольствами Уругвая и Пакистана

Консульства Пакистана и Уругвая откроются в Грузии, премьер страны подписал постановления. Они будут открыты в Тбилиси. Дипотношения со странами были установлены в мае 1994 года.

В столице Грузии появятся посольства Пакистана и Уругвая, соответствующие постановления подписал грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

В тексте сказано, что дано разрешение на открытие консульских учреждений Уругвая и Исламской Республики под главенством Почетного консула в Тбилиси.

Стоит добавить, что Грузия установила отношения с обоими государствами в мае 1994 года: с Уругваем - 11 мая, а с Пакистаном - 12 мая.