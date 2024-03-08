Два лоукостера сделают Тбилиси еще ближе к Амстердаму и Стамбулу

Две авиакомпании свяжут столицу Грузии со Стамбулом и Амстердамом. Рейсы в столицу Нидерландов будут выполняться два раза в неделю, а в Стамбул – каждый день.

Нидерландский и турецкий низкобюджетный авиаперевозчик Transavia и AJET будут выполнять полеты из Амстердама и Стамбула в Тбилиси.

Как сообщает пресс-служба Агентства гражданской авиации Грузии, рейсы будут совершаться в сезон летней навигации.

Самолеты из Амстердама будут вылетать с 20 апреля два раза в неделю – по средам и субботам.

Старт полетов в Тбилиси из Стамбула запланирован на 31 марта. Рейсы будут ежедневными.