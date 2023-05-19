Грузия обвинила McDonald's в подрыве государства

Опубликовано: 21:34, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Скандал разворачивается в Грузии из-за рекламных плакатов McDonald's, на которых содержится ложная информация о количестве семей с низким доходом. "Грузинская мечта" обвиняет сеть фаст-фуда в антигосударственной деятельности.

Власти Грузии обвинили McDonald's в деятельности, направленной на подрыв государства путем дезинформации. Соответствующее заявление сделал председатель правящей "Грузинской мечты".

Такие выводы Ираклий Кобахидзе сделал на основе рекламы сети фаст-фуда, которая гласит, что свыше 235 тыс семей с детьми в Грузии на сегодня "живут в нищете". Между тем, согласно официальным данным, соцнезащищенных семей в стране насчитывается в два раза меньше - 137 тыс.

Политик заявил о недопустимости проведения таких кампаний на основе лжи, напомнив, что в последние 2,5 года в Грузии, наоборот, наблюдается "очень высокий экономический рост".

В то же время, глава "Мечты" не теряет надежды, что McDonald's признает, что была не права.

"Сеять нигилизм - это действие, направленное против государства. Очень хорошо и важно, если ошибка будет признана, и надеюсь, что в будущем подобного не произойдет. В целом искусственно создавать атмосферу разочарования в отношении собственной страны просто неправильно, и на такие факты надо отвечать"

— Ираклий Кобахидзе