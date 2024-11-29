Грузия обвинила Европу в шантаже и запугивании

В МИД Грузии заявили, что Евросоюз шантажирует граждан страны приостановкой безвиза. ЕС рассмотрит дополнительные меры 16 декабря.

Глава грузинской дипломатии Мака Бочоришвили обвинила Евросоюз в шантаже и запугивании граждан страны.

Министр отметила, что жителей страны реально шантажируют приостановкой безвизового режима и запугивают тем, что против них могут быть применены меры.

При этом она выразила надежду, что решения Евросоюза не будут карательными и не скажутся негативно на двусторонних отношениях.

Стоит добавить, что дополнительные меры в отношении Грузии будут рассмотрены Евросоюзом 16 декабря.