Грузия и Германия будут совместно бороться с незаконной миграцией

Грузия и Германия будут бороться с нелегальной миграцией. Соответствующее соглашение подписали главы МВД двух стран.

Соглашение о сотрудничестве в вопросе миграции подписано между главами МВД Грузии и Германии Вахтангом Гомелаури и Нэнси Фезер.

Фезер находится в грузинской столице с официальным визитом, в рамках которого стороны договорились об обмене опытом и совместной работе над борьбой с нелегальной миграцией.

"Мы подписали соглашение между правительством ФРГ и правительством Грузии "О миграции и мобильности". Проект соглашения охватывает положения по следующим вопросам: сокращение незаконной миграции, сотрудничество в сфере трудовой циркулярной миграции, обмен опытом в сфере образования"

– глава МВД Грузии

Министерства двух стран условились бороться с торговлей людьми, визовыми злоупотреблениями и другими миграционными нарушениями.