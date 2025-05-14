Грузия достроит культурный центр на реке Иордан

Грузинский культурный центр продолжит строится на реке Иордан после того, как премьер Кобахидзе утвердил новый состав комиссии. В нее вошли члены правительства и представители церкви.

Возведение Грузинского культурного центра на реке Иордан возобновится: премьер-министр Ираклий Кобахидзе утвердил новый состав комиссии, которая займется этим вопросом.

В ее состав вошли глава МИД Мака Бочоришвили, руководитель Минэкономики Мариам Квривишвили, министр культуры Тинатин Рухадзе и представители церкви.

Проект культурного центра разрабатывает компания Yousef Madanat Architeqture Studio.

Напомним, что три года назад Грузии передали землю у реки Иордан, рядом с местом крещения Спасителя. Позже Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II благословил на этом месте строительство Грузинского культурного центра.