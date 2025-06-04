Легендарная песня "Сулико" стала памятником нематериального культурного наследия

Знаменитая песня "Сулико" вошла в число памятников нематериального культурного наследия. Она была написана еще в конце XIX века и с тех пор остается одной из самых любимых для множества людей.

Традиция исполнения песни "Сулико" получила статус памятника нематериального культурного наследия. Соответствующее сообщение распространило Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии.

"Традиции исполнения песни "Сулико" присвоен статус нематериального культурного памятника"

– агентство

В 1895 году стихотворение под названием "Сулико" авторства знаменитого грузинского поэта, общественного деятеля Акакия Церетели увидело свет в журнале "Квали" ("След"). Поэт обратился с просьбой написать музыку к супруге своего родственника Вареньке Церетели. Песня мгновенно стала популярной. Теперь она воспринимается как главная визитная карточка Грузии. Песня известна в переводах на разные языки, поют ее и на русском.