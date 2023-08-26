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Группа туристов едва не погибла в Северной Осетии

Группа туристов едва не погибла в Северной Осетии
© Фото: сайт МЧС Северной Осетии
Пятерых туристов спасли в Северной Осетии. Они попали в автоаварию на одном из перевалов. Им оказана помощь в больницах республики.

Группа туристов из пяти человек попала в автоаварию на перевале в Северной Осетии, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Инцидента произошел в 10:24 на 10 км трассы "Фиагдон-Даргавс". Машина с туристами опрокинулась в кювет. Внутри нее находились жители Москвы, Пятигорска и Тольятти.

Отмечается, что спасатели вытащили людей из машины и доставили в больницы республики, где им оказали медицинскую помощь.

Стоит добавить, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС, которые ликвидируют последствия.

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