Группа туристов едва не погибла в Северной Осетии

Опубликовано: 12:48, 26 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт МЧС Северной Осетии

Пятерых туристов спасли в Северной Осетии. Они попали в автоаварию на одном из перевалов. Им оказана помощь в больницах республики.

Группа туристов из пяти человек попала в автоаварию на перевале в Северной Осетии, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Инцидента произошел в 10:24 на 10 км трассы "Фиагдон-Даргавс". Машина с туристами опрокинулась в кювет. Внутри нее находились жители Москвы, Пятигорска и Тольятти.

Отмечается, что спасатели вытащили людей из машины и доставили в больницы республики, где им оказали медицинскую помощь.

Стоит добавить, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС, которые ликвидируют последствия.