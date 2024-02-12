Грозный украсит новый парк

В грозном появится новый парк и будут благоустроены две пешеходные зоны. Парк появится в поселке Возрождения Висаитовского района.

Чеченская столица продолжает хорошеть: в ближайшем будущем грозненские власти пообещали, что в городе будут благоустроены две зоны для пешеходов, а также будет построен новый парк.

«Жители столицы в этом году получат три новых общественных пространства: две пешеходные зоны благоустроят на улицах Магомеда Нурбагандова и Льва Яшина в Ахматовском районе Грозного, а в поселке Возрождения Висаитовского района появится парк с условиями для активного и тихого отдыха»

– пресс-служба мэрии

В настоящее время на месте парка и пешеходных зон проводятся подготовительные работы. В частности, особое внимание специалисты намерены уделить установке систем освещения. Новый парк появится в поселке Возрождение. Гостей ждут детские и спортивные площадки, беседки и пешеходные зоны.