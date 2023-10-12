Грозный и Джидду связал регулярный рейс

На малый хадж из Чечни в Джидду можно попасть прямым регулярным авиарейсом. Компания Centrum Air запустила перевозку.
Узбекистанский лоукостер Centrum Air начинает совершать авиаперевозки между Чечней и Саудовской Аравией.
"Аэропорт Грозного совместно с духовным управлением мусульман Чеченской Республики и с представителями авиакомпании Centrum Air открывает рейс на малый хадж. Раньше у нас были рейсы в Джидду чартерные, сейчас мы выходим на регулярную основу"
– глава аэропорта Грозный Альви Шахгириев
Авиакомпания в будущем планирует связать Грозный и Самарканд, это будет новое международное направление для чеченского аэропорта, передает ТАСС.