Гроза и дождь будут завтра в Абхазии

Опубликовано: 18:41, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Погода завтра не порадует тех, кто отправился на отдых в Абхазию, следует из прогноза синоптиков. На территории республики будет достаточно ветрено, ожидаются дождь и гроза.

В Абхазии завтра ожидается дождливая погода, рассказали в Госкомитете по экологии республики.

Будет облачно с прояснениями, временами будет лить дождь, причем разной интенсивности. Возможно, пройдет гроза.

Кроме того, будет дуть ветер - в целом слабый и умеренный, со скоростью 2-7 м/с. Порывы его местами будут достигать 13 м/с.

Зато будет нежарко:

ночью столбики термометров будут показывать от +17 до +22 градусов,

воздух днем прогреется до +27.

Море будет теплым - +23 градуса.