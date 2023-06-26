РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Гроза и дождь будут завтра в Абхазии

Белые скалы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Погода завтра не порадует тех, кто отправился на отдых в Абхазию, следует из прогноза синоптиков. На территории республики будет достаточно ветрено, ожидаются дождь и гроза.

В Абхазии завтра ожидается дождливая погода, рассказали в Госкомитете по экологии республики.

Будет облачно с прояснениями, временами будет лить дождь, причем разной интенсивности. Возможно, пройдет гроза.

Кроме того, будет дуть ветер - в целом слабый и умеренный, со скоростью 2-7 м/с. Порывы его местами будут достигать 13 м/с.

Зато будет нежарко:

  • ночью столбики термометров будут показывать от +17 до +22 градусов,
  • воздух днем прогреется до +27.

Море будет теплым - +23 градуса.

Чем Абхазия лучше Сочи? Одно яркое отличие

Чем Абхазия лучше Сочи? Одно яркое отличие

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1295 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version