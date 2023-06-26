Гроза и дождь будут завтра в Абхазии

Погода завтра не порадует тех, кто отправился на отдых в Абхазию, следует из прогноза синоптиков. На территории республики будет достаточно ветрено, ожидаются дождь и гроза.
В Абхазии завтра ожидается дождливая погода, рассказали в Госкомитете по экологии республики.
Будет облачно с прояснениями, временами будет лить дождь, причем разной интенсивности. Возможно, пройдет гроза.
Кроме того, будет дуть ветер - в целом слабый и умеренный, со скоростью 2-7 м/с. Порывы его местами будут достигать 13 м/с.
Зато будет нежарко:
- ночью столбики термометров будут показывать от +17 до +22 градусов,
- воздух днем прогреется до +27.
Море будет теплым - +23 градуса.