Граждане Грузии будут пользоваться трудовыми правами ЕС

Посол Евросоюза в Грузии заявил, что ЕС и правительство республики работают над развитием рынка труда для граждан страны. Итогом работы будут "девять шагов", которые должны улучшить жизнь населения Грузии.

Население Грузии сможет пользоваться всеми трудовыми правами Евросоюза. Информацию об этом озвучил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.

Он рассказал, что итогом вступления Грузии в Евросоюз должны стать меры, которые приведут к улучшению уровня жизни граждан страны.

"Цель всех этих шагов и этапов не угодить Брюсселю, а их цель – улучшить жизнь населения Грузии и приблизить Грузию к стандартам Евросоюза"

– Павел Герчинский

Он отметил, что улучшение жизни населения должно будет произойти за счет повышения качества образования, изменить трудовую политику, а также поддержать получение образование в сфере бизнеса.

Также власти намерены легализовать трудоустройство граждан республики в европейских странах.

"Как только Грузия вступит в ЕС, граждане Грузии будут пользоваться полными трудовыми правами на всей территории ЕС. К таковым относятся социальное обеспечение и обязательное страхование, официальное трудоустройство, заработная плата и пенсии"

– Павел Герчинский