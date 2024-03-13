Граждане Грузии будут пользоваться трудовыми правами ЕС

Население Грузии сможет пользоваться всеми трудовыми правами Евросоюза. Информацию об этом озвучил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.
Он рассказал, что итогом вступления Грузии в Евросоюз должны стать меры, которые приведут к улучшению уровня жизни граждан страны.
"Цель всех этих шагов и этапов не угодить Брюсселю, а их цель – улучшить жизнь населения Грузии и приблизить Грузию к стандартам Евросоюза"
– Павел Герчинский
Он отметил, что улучшение жизни населения должно будет произойти за счет повышения качества образования, изменить трудовую политику, а также поддержать получение образование в сфере бизнеса.
Также власти намерены легализовать трудоустройство граждан республики в европейских странах.
"Как только Грузия вступит в ЕС, граждане Грузии будут пользоваться полными трудовыми правами на всей территории ЕС. К таковым относятся социальное обеспечение и обязательное страхование, официальное трудоустройство, заработная плата и пенсии"
– Павел Герчинский