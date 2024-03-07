Грузии обсудила вопросы евроинтеграции с Финляндией

Глава МИД Грузии прибыл в Финляндию с официальным визитом, где обсудил с президентом страны вопросы евроинтеграции республики.

Министра иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили обсудил вопросы вступления республики в Евросоюз и региональные проблемы с главой Финляндии Александером Стуббом в ходе своей поездки в Хельсинки. Информацию об этом распространила администрация президента Финляндии.

"Очень хорошая встреча с министром иностранных дел Грузии Дарчиашвили сегодня в Президентском дворце. Мы обсуждали многие темы, в том числе недавнюю историю. В 2008 году мы должны были увидеть, что будет дальше. Давайте не будем повторять наших ошибок"

- Александер Стубб

Глава МИД Грузии сейчас находится в Финляндии с деловым визитом, где планирует осуществить ряд встреч. В частности, состоится совещание с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен, также с главной министерства по делам Евросоюза Андерсом Адлеркройцем и с членами парламентского комитета.