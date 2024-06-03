Границу Киргизии и Таджикистана потрясло ощутимое землетрясение

Сегодня днем на границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение, магнитуда которого составляла 4,2 – в большей степени на себе его ощутили жители приграничных сел Киргизии, однако разрушений оно не вызвало.

Сегодня днем в 12:27 (9:27 мск) на границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщает киргизский институт сейсмологии.

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 27 километрах к юго-востоку от села Дароот-Коргон и в 140 километрах от города Ош, передает РИА Новости.

"В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Дароот-Коргон, Ачык-Суу, Кара-Шыбак, Жар-Башы - 3 балла, в селах Карамык, Шибээ, Кулчу, Чак, Кызыл-Эшме - 2,5 балла"

- институт сейсмологии Киргизии

Несмотря на то, что землетрясение было весьма ощутимым, жертв и разрушений на территории республики не зафиксировано, добавили в МЧС Киргизии.

Сведения о последствиях землетрясения в Узбекистане не поступали.