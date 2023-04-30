Гран-при Азербайджана "Формулы 1" выиграл Серхио Перес

Опубликовано: 16:27, 30 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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В Баку завершилась основная гонка "Формулы-1" Гран-при Азербайджана. Победителем стал пилот Red Bull Серхио Перес. Второе место занял его напарник Макс Ферстаппен, третьим стал гонщик Ferrari Шарль Леклерк.

Победителем Гран-при Азербайджан "Формулы 1" в Баку сегодня стал гонщик Серхио Перес из команды Red Bull.

Вторым в гонке оказался Макс Ферстаппен - еще один представитель Red Bull. Третье место занял пилот Ferrari Шарль Леклерк.

Первый день Гран-при

В первый день, который пришелся на пятницу 28 апреля, проводились свободные и квалификационные заезды "Формулы 1" и "Формулы 2".

Квалификационный заезд "Формулы 1" выиграл Шарль Леклерк. Вторым стал Макс Ферстаппен. Третий результате показал пилот Ferrari Серхио Перес.

В "Формуле 2" в квалификации одержал победу представитель Preme Racing Оливер Берман. Вторым стал Rodin Carlin Энцо Фиттипальди. На третью строчку вышел гонщик ART Grand Prix Тео Пурчер.

Второй день Гран-при

В субботу по расписанию были проведены короткие спринтерские гонки "Формулы 1" и "Формулы 2".

В "Формуле 1" победителем стал Серхио Перес, за ним расположились Шарль Леклер и Макс Ферстаппен.

Оливер Бирман выиграл спринтерскую и основную гонку "Формулы 2".