Гран-при Азербайджана "Формулы 1" выиграл Серхио Перес

Победителем Гран-при Азербайджан "Формулы 1" в Баку сегодня стал гонщик Серхио Перес из команды Red Bull.
Вторым в гонке оказался Макс Ферстаппен - еще один представитель Red Bull. Третье место занял пилот Ferrari Шарль Леклерк.
Первый день Гран-при
В первый день, который пришелся на пятницу 28 апреля, проводились свободные и квалификационные заезды "Формулы 1" и "Формулы 2".
Квалификационный заезд "Формулы 1" выиграл Шарль Леклерк. Вторым стал Макс Ферстаппен. Третий результате показал пилот Ferrari Серхио Перес.
В "Формуле 2" в квалификации одержал победу представитель Preme Racing Оливер Берман. Вторым стал Rodin Carlin Энцо Фиттипальди. На третью строчку вышел гонщик ART Grand Prix Тео Пурчер.
Второй день Гран-при
В субботу по расписанию были проведены короткие спринтерские гонки "Формулы 1" и "Формулы 2".
В "Формуле 1" победителем стал Серхио Перес, за ним расположились Шарль Леклер и Макс Ферстаппен.
Оливер Бирман выиграл спринтерскую и основную гонку "Формулы 2".