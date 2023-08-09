Град в Краснодарском крае повредил здания в двух поселках

Опубликовано: 19:28, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крупный град сегодня стал причиной повреждения нескольких зданий в Мостовском районе. Создана комиссия по ЧС, ущерб подсчитывается.

Днем в среду на Мостовский район Краснодарского края обрушился град, льдинки достигали размера куриного яйца.

В двух поселках сообщается об ущербе от стихии, град побил крыши жилых домов и социальных объектов. На место выехал глава района Сергей Ласунов.

Градом сегодня побило станицы Губскую и Андрюки, а также поселок Псебай. В настоящее время сообщений о причиненном осадками ущербе не поступило только из Губской.

«На 19.00 намечено проведение комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будет обобщена информация. По номеру 112 принимаются обращения жителей, нуждающихся в помощи. Развернуты штабы в администрации поселений»

– Ласунов

Штормовое предупреждение действует в регионе еще несколько дней - до 12 августа.