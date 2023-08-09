РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Град в Краснодарском крае повредил здания в двух поселках

Град в Краснодарском крае повредил здания в двух поселках
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Крупный град сегодня стал причиной повреждения нескольких зданий в Мостовском районе. Создана комиссия по ЧС, ущерб подсчитывается.

Днем в среду на Мостовский район Краснодарского края обрушился град, льдинки достигали размера куриного яйца.

В двух поселках сообщается об ущербе от стихии, град побил крыши жилых домов и социальных объектов. На место выехал глава района Сергей Ласунов.

Градом сегодня побило станицы Губскую и Андрюки, а также поселок Псебай. В настоящее время сообщений о причиненном осадками ущербе не поступило только из Губской.

«На 19.00 намечено проведение комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будет обобщена информация. По номеру 112 принимаются обращения жителей, нуждающихся в помощи. Развернуты штабы в администрации поселений»

– Ласунов

Штормовое предупреждение действует в регионе еще несколько дней - до 12 августа.

Град под Апшеронском нанес ущерб 236 домам

Град под Апшеронском нанес ущерб 236 домам

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
830 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version