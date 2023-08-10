Град снова ударил по Краснодарскому краю

Опубликовано: 23:46, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крупный град прошел в Абинском районе вечером 10 августа. Локально объявлен режим ЧС.

Град не оставляет Краснодарский край, этим вечером под ударом оказался Абинский район.

Крупный град обрушился на Ольгинское поселение, там введен режим локального ЧС.

«Повреждены некоторые строения, в том числе, здание детского сада №25. Пострадала кровля и окна. К счастью, воспитанников в учреждении на этот момент не было. В школе №32 разбиты плафоны уличного освещения»

– глава района Вячеслав Иванов

Также, добавил Иванов, последствием града стало то, что без электроснабжения остались жители хуторов Свободный и Покровский, порядка 350 человек. Кроме того, ледяные осадки повредили рисовые и подсолнечные поля, сады плодовых деревьев.

В регионе создана спецкомиссия, она занимается оценкой причиненного природным явлением ущерба. На месте работают спасатели и аварийные службы.