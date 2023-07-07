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Грабитель с ножом напал на аптеку в Ереване

Грабитель с ножом напал на аптеку в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Вооруженное ограбление произошло сегодня в столице Армении. Грабитель, личность которого пока не установлена, атаковал аптеку. Ему удалось забрать крупную сумму денег.

Ереванская аптека подверглась нападению пятничным вечером, о преступлении сообщают армянские СМИ.

Полиция получила сигнал о ЧП примерно в 17:30 (16.30 мск). Оказалось, что неизвестный, закрыв лицо маской, с ножом ворвался в аптеку на улице Григора Лусаворича (район Кентрон в центре Еревана).

Преступник поживился 200 тыс драмов (более $500) и сбежал, передает Shamshyan.com.

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