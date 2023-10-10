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Готовить переворот в Тбилиси могли и грузинские политики

Вид Тбилиси
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"
Грузинские политические деятели могли быть в числе организаторов уже раскрытой подготовки к госперевороту. Такой возможности не исключили в правящей партии "Грузинская мечта".

Некоторые грузинские политики могут быть причастны к подготовке государственного переворота, которая вскрылась благодаря расследованию Службы госбезопасности Грузии. Такое заявление сделал депутат правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кадагишвили.

"Я не исключаю, что к этому могут быть причастны и определенные политические акторы. Поэтому мы должны подождать, какие шаги предпримет Служба госбезопасности в рамках расследования"

– политик

Кадагишвили добавил, что следствие, несомненно, ведется на высочайшем уровне и отвечает европейским стандартам.

О раскрытии подготовки к беспорядкам в Грузии

Напомним, в середине сентября СГБ Грузии сообщила, что некие силы ведут подготовку к организации в конце 2023 года беспорядков, которые должны были перетечь в госпереворот в тот момент, когда ожидалась огласка решения Брюсселя по статусу кандидата в ЕС для Грузии. При этом, по данным следствия, в подготовке мятежа были задействованы зарубежные деятели, которые предоставляли в том числе и финансовую поддержку.

Позже стало известно о специальных обучающих беспорядкам встречах, которые проводили профессиональные революционеры из Сербии, прибывшие в Грузию по приглашению программы USAID.

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