Госдолг России вырастет до 32 трлн рублей

Опубликовано: 13:01, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Госдолг России будет расти, он может достичь 32 трлн рублей. Минфин намерен поднять госдолг России до 20% ВВП страны.

В России вырастет государственный долг, расходы страны растут.

На заседании Совфеда Минфин озвучил текущий уровень госдолга РФ - это 22,8 трлн рублей или 14,9% ВВП.

"Это пока наша безопасная граница, хотя мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы будем наращивать и мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть"

– замглавы Минфина Ирина Окладникова

Госдолг России вырастет в пределах установленных 20% ВВП, то есть в результате долг страны составит до 32 трлн рублей.

Заметим, что госдолг США сегодня превышает $32 трлн, в начале лета страна в очередной раз стояла на пороге дефолта.