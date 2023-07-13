Внешний долг России достиг минимума за 16,5 лет

Опубликовано: 17:57, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В настоящее время российский внешний долг опустился до минимума с конца 2006 года. Только с начала текущего года внешний долг России снизился почти на 9%. Сейчас он оценивается менее чем в $348 млрд.

Россия последовательно сокращает свой внешний долг, с начала 2023 года он уменьшился почти на 9%.

Внешний долг РФ, информирует ЦБ, в этом году уже снизился на $33 млрд, это 8,7%. Сегодня он оценивается в $347,7 млрд.

Сейчас внешний долг страны самый небольшой за последние 16,5 лет: меньше госдолг страны был в конце 2006 года - $313,2 млрд.

Отметим, что в прошлом году внешний долг России также сокращался - за 12 месяцев он стал меньше почти на $102 млрд.

Регулятор назвал причины уменьшения долга страны.

"В значительной степени динамика показателя определялась сокращением обязательств прочих секторов по долговым инструментам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, что было отчасти связано с реализацией механизма выпуска замещающих облигаций. Важную роль сыграло уменьшение задолженности органов государственного управления, обусловленное реализацией нерезидентами суверенных ценных бумаг"

– Банк России

Отметим, что внешний долг США непрерывно растет, для того, чтобы избежать дефолта в стране регулярно поднимают потолок допустимого госдолга. Месяц назад долг США превысил $32 трлн.