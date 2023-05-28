Горнолыжные курорты Краснодарского края лишились налоговых льгот

Налоговые льготы отменены для организаций, владеющих в Краснодарском крае горнолыжными трассами. Также льгот лишились владельцы крупных стадионов.
Кубанское заксобрание постановило сократить список налоговых льготников в регионе.
"Исключены изменения, касающиеся преференций для организаций, имеющих в собственности горнолыжные трассы на территории Краснодарского края, также исключены налоговые льготы в отношении организаций, имеющих в собственности футбольные стадионы высших категорий, здания спортивных школ, использующиеся в рамках дополнительных образовательных программ спортивной подготовки площадью свыше 9 тыс кв м"
– глава комитета по финансово-бюджетной, налоговой, экономической политике, предпринимательству и финансовым рынкам краевого заксобрания Иван Артеменко
Власти региона скорректировали список налогоплательщиков, имеющих льготные условия в четверг, 25 мая.