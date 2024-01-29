Голосующие в Агалы: мы верим, что после выборов президента станет еще лучше 

Жители села Агалы и достраивающие село рабочие сегодня вместе пришли на президентские выборы. Они рассказали "Вестнику Кавказа" о том, какое значение эти выборы будут иметь для будущего Азербайджана.

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В Агалы (Зангиланский район), первом восстановленном после Карабахской войны населенном пункте освобожденных территорий, сегодня впервые наравне с остальными городами и селами Азербайджана проходят президентские выборы. На избирательный участок пришли как местные жители, так и рабочие, занятые в строительстве в Зангиланском районе. Корреспондент "Вестник Кавказа" поговорил с голосующими об Агалы и значении для них выборов президента.



Гасан Гусейнов – житель Агалы, он возвратился в село три месяца назад. "Я родился в Агалы, это моя родина. В Баку у меня была нормальная жизнь, но я всегда хотел вернуться и жить именно здесь", – прежде всего сказал он.



"Я переехал сюда со всей семьей. Я и не мог поступить иначе, ведь за освобождение Агалы наши ребята пролили кровь. Если я не буду здесь жить, какой же я тогда азербайджанец? Такое было бы непростительно", – отметил возвратившийся агалинец.

© Фото: житель Агалы Гасан Гусейнов

Он также сообщил, что здесь же, в Зангиланском районе, воевал в начале Карабахской войны. "Я воевал здесь, в Зангезуре, в 1992-1993 годах. В 2020 году тоже хотел воевать, но меня не взяли по возрасту. Я считаю, каждый гражданин должен защищать свою Родину. Здесь у нас много национальностей: русские, евреи, лезгины, и все они воевали и проливали кровь за свою Родину", – поведал Гасан Гусейнов.



Житель Агалы добавил, что первым сегодня проголосовал на избирательном участке. "Я был здесь с 6:00 утра. Потому что это для нас праздник, для нас это колоссальная гордость. Наш президент проголосовал в Ханкенди – это очень важно. Он всегда работает для народа", – обратил внимание он.



"Нам в Агалы живется очень хорошо. И здесь очень красиво. Даже в центре Баку такой обстановки нет. Если что-то ломается, муниципальные службы работают очень быстро, все чинят. Я ездил по Карабаху после войны – везде хорошо, но здесь, в Агалы, еще лучше", – заключил Гасан Гусейнов.



Азер Фаридзаде – рабочий, участвующий в восстановлении Зангиланского района. "Я работаю здесь уже около 8 месяцев на бетонном заводе. Мы строим и в Агалы, и в Зангилане. Здесь отлично работать", – сказал он.



"Наша бригада из Баку, но сегодня мы голосуем здесь, в Агалы. Мы все пришли голосовать за нашего лидера, за президента Ильхама Алиева. Мы знаем, что в будущем на освобожденных землях будет еще лучше. Если уже сейчас здесь хорошо, значит, потом станет только лучше", – сообщил Азер Фаридзаде.