Главы МВД Турции и Сирии обсудили вопросы безопасности

Состоялась встреча глав МВД Турции и Сирии. Они обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности и возвращения сирийских беженцев на родину.
Глава МВД Турции Али Ерликая провел встречу с сирийским коллегой Анасом Хаттабом, находящимся в стране с рабочим визитом, рассказали в турецком ведомстве.
"Мы приветствовали министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба и его делегацию в нашем министерстве"
- Али Ерликая
Министры обсудили сотрудничество в области безопасности и оказание необходимой поддержки подразделениям МВД Сирии, в том числе обмен опытом и проведение интенсивной программы обучения.
Кроме того, стороны обсудили возвращения на родину из Турции сирийских беженцев.