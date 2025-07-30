Вестник Кавказа

Главы МВД Турции и Сирии обсудили вопросы безопасности

Главы МВД Турции и Сирии обсудили вопросы безопасности
© Фото: МВД Турции
Состоялась встреча глав МВД Турции и Сирии. Они обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности и возвращения сирийских беженцев на родину.

Глава МВД Турции Али Ерликая провел встречу с сирийским коллегой Анасом Хаттабом, находящимся в стране с рабочим визитом, рассказали в турецком ведомстве.

"Мы приветствовали министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба и его делегацию в нашем министерстве"

- Али Ерликая

Министры обсудили сотрудничество в области безопасности и оказание необходимой поддержки подразделениям МВД Сирии, в том числе обмен опытом и проведение интенсивной программы обучения.

Кроме того, стороны обсудили возвращения на родину из Турции сирийских беженцев.

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