Главы МИД Турции и Австрии обсудили ситуацию на Кавказе

Опубликовано: 18:58, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница в соцсети министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушогу

В Вене прошла встреча глав МИД Турции и Австрии. Центральными темами беседы Мевлюта Чавушоглу и Алексадра Шалленберга стали ситуации вокруг Украины, Сирии, а также последние события на Южном Кавказе.

В Вене состоялись переговоры министров иностранных дел Турции и Австрии. Об этом говорится в сообщении, размещенном сегодня на страницах в соцсетях главы турецкого внешнеполитического ведомства.

Центральными темами встречи Мевлюта Чавушоглу и Александра Шалленберга стали Украина, Сирия, а также обстановка на Южном Кавказе.

В ходе беседы руководитель турецкой дипмиссии поблагодарил своего коллегу за помощь, которую Австрия оказала республике после сокрушительных февральских землетрясений, унесших жизни более 50 тыс человек.

Помимо этого, в распространенном главой МИД Турции сообщении сказано, что Анкара и Вена продолжат сотрудничать в экономике, торговле и культуре.

Ожидается, что в рамках визита в Австрию турецкий министр проведет также встречу с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмидт и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.