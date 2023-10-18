Главы МИД Азербайджана и Турции встретились в Джидде

Опубликовано: 18:44, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт МИД Азербайджана

Главы МИД Азербайджана и Турции провели встречу в Джидде. Министры обсудили мирную повестку дня с Ереваном и другие региональные вопросы.

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели встречу в Джидде в рамках заседания Исполкома Организации исламского сотрудничества.

Стороны поговорили о двусторонних отношениях, сотрудничестве в рамках международных организаций, а также затронули ситуацию в регионе. В частности, обсуждались перспективы мирной повестки между Баку и Ереваном.

Кроме того, министры обменялись мнениями по вопросам, которые обсудили в ходе прошедшего в Шуше заседания СМИД Организации экономического сотрудничества.

В заключение Байрамов и Фидан поделились мнениями по другим вопросам, которые представляют взаимный интерес.