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Главы МИД Азербайджана и Турции встретились в Джидде

Главы МИД Азербайджана и Турции встретились в Джидде
© Фото: сайт МИД Азербайджана
Главы МИД Азербайджана и Турции провели встречу в Джидде. Министры обсудили мирную повестку дня с Ереваном и другие региональные вопросы.

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели встречу в Джидде в рамках заседания Исполкома Организации исламского сотрудничества.

Стороны поговорили о двусторонних отношениях, сотрудничестве в рамках международных организаций, а также затронули ситуацию в регионе. В частности, обсуждались перспективы мирной повестки между Баку и Ереваном.

Кроме того, министры обменялись мнениями по вопросам, которые обсудили в ходе прошедшего в Шуше заседания СМИД Организации экономического сотрудничества.

В заключение Байрамов и Фидан поделились мнениями по другим вопросам, которые представляют взаимный интерес.

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