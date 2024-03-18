Вестник Кавказа

Главы МИД Азербайджана и Турции встретились в Брюсселе

Главы МИД Азербайджана и Турции встретились в Брюсселе
© Фото: Trend
Джейхун Байрамов провел встречу с Хаканом Фиданом в Брюсселе. Стороны обсудили мирные усилия в регионе и двустороннее сотрудничество.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщил министр иностранных дел АР на странице в соцсети Х.

Руководители внешнеполитических ведомств обсудили мирные усилия на Южном Кавказе, а также направления стратегического двустороннего сотрудничества Баку и Анкары.

Напомним, Байрамов находится с визитом в Брюсселе, где принимает участие в саммите по атомной энергетике.

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