Главы МИД Азербайджана и Турции поговорили о ситуации на Южном Кавказе 

Опубликовано: 17:42, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт министерства иностранных дел Турции

Главы МИД Азербайджана и Турции пообщались по телефону. Центральными темами состоявшейся сегодня беседы стали обстановка на Южном Кавказе и азербайджано-армянские переговоры

Главы МИД Азербайджана и Турции пообщались по телефону. Центральными темами состоявшейся сегодня беседы стали обстановка на Южном Кавказе и азербайджано-армянские переговоры.

Главы МИД Азербайджана и Турции провели в понедельник телефонный разговор, информирует азербайджанский МИД.

В ходе беседы Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу поговорили о ситуации на Южном Кавказе, а также о результатах мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Помимо этого, руководители дипмиссий обсудили прошедшие 14 мая выборы.

Накануне в Турции состоялись всеобщие выборы. Согласно информации ЦИК республики, на данный момент ни один из трех претендентов на пост главы государства не набирает необходимое количество голосов для победы в первом туре. Второй тур запланирован на 28 мая.