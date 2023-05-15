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Главы МИД Азербайджана и Турции поговорили о ситуации на Южном Кавказе 

министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу
© Фото: официальный сайт министерства иностранных дел Турции
Главы МИД Азербайджана и Турции пообщались по телефону. Центральными темами состоявшейся сегодня беседы стали обстановка на Южном Кавказе и азербайджано-армянские переговоры

Главы МИД Азербайджана и Турции пообщались по телефону. Центральными темами состоявшейся сегодня беседы стали обстановка на Южном Кавказе и азербайджано-армянские переговоры.

Главы МИД Азербайджана и Турции провели в понедельник телефонный разговор, информирует азербайджанский МИД. 

В ходе беседы Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу поговорили о ситуации на Южном Кавказе, а также о результатах мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. 

Помимо этого, руководители дипмиссий обсудили прошедшие 14 мая выборы

Накануне в Турции состоялись всеобщие выборы. Согласно информации ЦИК республики, на данный момент ни один из трех претендентов на пост главы государства не набирает необходимое количество голосов для победы в первом туре. Второй тур запланирован на 28 мая.

Когда состоится второй тур выборов в Турции

Когда состоится второй тур выборов в Турции

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