Главы МИД Азербайджана и Турции поговорили о ситуации на Южном Кавказе 

Главы МИД Азербайджана и Турции пообщались по телефону. Центральными темами состоявшейся сегодня беседы стали обстановка на Южном Кавказе и азербайджано-армянские переговоры.
Главы МИД Азербайджана и Турции провели в понедельник телефонный разговор, информирует азербайджанский МИД.
В ходе беседы Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу поговорили о ситуации на Южном Кавказе, а также о результатах мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.
Помимо этого, руководители дипмиссий обсудили прошедшие 14 мая выборы.
Накануне в Турции состоялись всеобщие выборы. Согласно информации ЦИК республики, на данный момент ни один из трех претендентов на пост главы государства не набирает необходимое количество голосов для победы в первом туре. Второй тур запланирован на 28 мая.