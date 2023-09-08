Главы МИД Азербайджана и ФРГ обсудили ситуацию вокруг Армении

Министры иностранных дел Азербайджана и Германии Джейхун Байрамов и Анналеной Бербок провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Южном Кавказе и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
В ходе разговора глава азербайджанского внешнеполитического ведомства проинформировал коллегу о текущей ситуации в регионе, отметив, что распространяемые Арменией обвинения в «напряженной гуманитарной ситуации» и «блокаде» не соответствуют действительности, являясь частью политических манипуляций Еревана.
Далее Байрамов подчеркнул, что угрозой мира в регионе являются провокации армянской стороны, нацеленные на дестабилизацию ситуации в постконфликтный период. Также глава МИД Германии была проинформирована о том, что Армения продолжает военные провокации.
В заключение стороны обменялись мнениями о ситуации на международном треке и обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.