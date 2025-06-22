Вестник Кавказа

Главы МИД Армении и Китая встречаются в Пекине

Главы МИД Армении и Китая встречаются в Пекине
© Фото: МИД Армении
Встреча глав дипломатии Армении и Китая началась в Пекине. Им предстоит обсудить широкий круг вопросов.

В Пекине началась встреча глав МИД Армении и Китая Арарата Мирзояна и Ван И. Она проходит в Доме приемов правительства, рассказала пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.

Она передала, что они обсудят широкий круг вопросов, которые касаются как работы по развитию двустороннего сотрудничества между Ереваном и Пекином, так и региональных тем.

Напомним, что визит Арарата Мирзояна продлится с 25 по 27 июня. Он прибыл в Пекин по приглашению Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1055 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.