Главы МИД Армении и Китая встречаются в Пекине

Встреча глав дипломатии Армении и Китая началась в Пекине. Им предстоит обсудить широкий круг вопросов.

В Пекине началась встреча глав МИД Армении и Китая Арарата Мирзояна и Ван И. Она проходит в Доме приемов правительства, рассказала пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.

Она передала, что они обсудят широкий круг вопросов, которые касаются как работы по развитию двустороннего сотрудничества между Ереваном и Пекином, так и региональных тем.

Напомним, что визит Арарата Мирзояна продлится с 25 по 27 июня. Он прибыл в Пекин по приглашению Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая.