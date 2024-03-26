Вестник Кавказа

Главы дипведомств России и Турции обсудили Черное море

Главы дипведомств России и Турции обсудили Черное море
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел Турции Фидан Хакан сегодня позвонил российскому коллеге Сергею Лаврову – в ходе беседы главы дипломатических ведомств обсудили региональные вопросы и безопасность мореходства в Черном море.

Глава МИД Турции Хакан Фидан сегодня созвонился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым: темой беседы глав дипведомств двух стран стали региональные вопросы и безопасность навигации в Черном море, сообщил турецкий дипломатический источник.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Министры обсудили региональные вопросы и безопасность судоходства в Черном море"

- представитель МИД Турции

Тема судоходства в Черном море главами МИД двух стран поднимается не впервые – напомним, "Вестник Кавказа" ранее писал о том, что Сергей Лавров и Хакан Фидан обсуждали этот вопрос на полях дипломатического форума в турецкой Анталье 1 марта, особую тревогу у них вызывали вопросы безопасности этого морского маршрута, сообщил позже Хакан Фидан.

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