Главы дипведомств России и Турции обсудили Черное море

Глава МИД Турции Хакан Фидан сегодня созвонился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым: темой беседы глав дипведомств двух стран стали региональные вопросы и безопасность навигации в Черном море, сообщил турецкий дипломатический источник.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Министры обсудили региональные вопросы и безопасность судоходства в Черном море"
- представитель МИД Турции
Тема судоходства в Черном море главами МИД двух стран поднимается не впервые – напомним, "Вестник Кавказа" ранее писал о том, что Сергей Лавров и Хакан Фидан обсуждали этот вопрос на полях дипломатического форума в турецкой Анталье 1 марта, особую тревогу у них вызывали вопросы безопасности этого морского маршрута, сообщил позже Хакан Фидан.