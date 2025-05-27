Глава турецкой разведки намерен присутствовать на переговорах в Стамбуле

На переговорах между Россией и Украиной намерен присутствовать руководитель разведки Турции Ибрагим Калын.

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын намерен посетить переговоры РФ и Украины в Стамбуле, передают источники в МИД Турции.

Сообщается, что модерировать встречу будет глава МИД Турции Хакан Фидан.

Ранее в МИД РФ заявили, что Анкара не будет играть роль посредника на переговорах в Стамбуле, сообщает ТАСС.

Напомним, что переговоры между Россией и Украиной стартуют сегодня в Стамбуле в 13:00.