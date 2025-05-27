Вестник Кавказа

Глава турецкой разведки намерен присутствовать на переговорах в Стамбуле

Глава турецкой разведки намерен присутствовать на переговорах в Стамбуле
© Фото: скриншот из видео на страницах Ибрагима Калына в соцсетях
На переговорах между Россией и Украиной намерен присутствовать руководитель разведки Турции Ибрагим Калын.

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын намерен посетить переговоры РФ и Украины в Стамбуле, передают источники в МИД Турции. 

Сообщается, что модерировать встречу будет глава МИД Турции Хакан Фидан.  

Ранее в МИД РФ заявили, что Анкара не будет играть роль посредника на переговорах в Стамбуле, сообщает ТАСС. 

Напомним, что переговоры между Россией и Украиной стартуют сегодня в Стамбуле в 13:00.

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