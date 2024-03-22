Глава подразделения Росатома арестован

Суд избрал меру пресечения для задержанного ранее директора одного из подразделений Росатома. Геннадий Сахаров взят под арест на два месяца.

Один из топ-менеджеров Росатома Геннадий Сахаров отправится в СИЗО на два месяца, рассказали в пресс-службе Басманного суда (Москва), который и выбрал меру пресечения.

Соответствующее ходатайство направило в суд следствие.

Как установило расследование, Сахаров, предположительно, получил взятку. Ее размер определяется как особо крупный, пишет ТАСС.

Под стражей подозреваемый останется до 26 мая.

В рамках этого же уголовного дела арестован тот, кто, предположительно, дал взятку. Это первый вице-гендиректор компании "Оргэнергострой" – Элгуджи Кокосадзе. Ему избрана аналогичная мера пресечения.