Глава Пентагона может уйти в отставку - СМИ

Американские СМИ допустили скорую отставку главы Пентагона - Хегсет задумался о смене карьеры и может стать кандидатом на пост губернатора штата Теннесси.

Глава Пентагона Пит Хегсет в 2026 году может принять участие в выборах на пост губернатора штата Теннесси, для этого он должен будет уйти с поста главы Минобороны США, передает со ссылкой на источники телеканал NBC News.

Министр в последние три недели всерьез размышляет о том, чтобы баллотироваться и начать предвыборную кампанию. При этом он не имеет права на участие с выборах, до тех пор пока занимает пост главы Пентагона. Если Хегсет решит подать в отставку, его обязанности могут временно перейти к министру Сухопутных войск США Дэниелу Дрисколлу или заместителю министра обороны по политическим вопросам Элбриджу Колби, поделился источник телеканала.

В Минобороны США опровергли эту информацию. Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл назвал NBC лживым телеканалом, а историю - выдуманной.

"Возможны два варианта: либо источники выдуманы, либо их корреспондентов разыграли"

– Шон Парнелл

Также он подчеркнул, что "в центре внимания министра Хегсета по-прежнему находится исключительно служба под руководством президента (Дональда) Трампа".