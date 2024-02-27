Вестник Кавказа

Глава Пятигорска поблагодарил за 3D-орла

Глава Пятигорска поблагодарил за 3D-орла
© Фото: Telegram-канал Ворошилова
Селфи с новым «Орлом» выложил глава Пятигорска, сопроводив фото словами благодарности за арт-объект, подаренный городу подрядчиком парка «Водник». Ранее в Пятигорске возмутились необычной скульптурой.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, ранее получивший сотни комментариев от горожан, недовольных футуристической скульптурой орла, появившейся в парке, опубликовал в соцсети селфи с новым орлом и написал, что благодарен подрядчику за этот объект.

© Фото: Telegram-канал Ворошилова

«Я благодарен подрядной организации, благодаря труду которой был сделан парк «Водник», за подарок городу такого арт-объекта»

– глава курорта

Также Ворошилов попросил не оценивать в комментариях его самого, как недавно «Орла».

Напомним, 3D-орел всего пару дней назад появился в новом парке «Водник» в поселке Свободы. Скульптура, являющаяся новым прочтением символа Кавминвод, вызвала яркую и неоднозначную реакцию местного населения.

Сам парк, едва открывшийся для посетителей, горожан порадовал, об этом они сообщили Ворошилову под его селфи с орлом.

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