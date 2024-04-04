Вестник Кавказа

Глава отдела накроконтроля МВД арестован за взятку в Карачаево-Черкесии

Глава отдела накроконтроля МВД арестован за взятку в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ближайшие несколько месяцев правоохранитель проведет под стражей. Он подозревается в вымогательстве и получении крупной денежной суммы.

В Карачаево-Черкесии заключили под стражу руководителя отдела Управления по контролю за оборотом наркотических средств министерства внутренних дел КЧР. Об этом информирует СУ СКР по республике.

Правооханитель подозревается в получении крупной взятки в криптовалюте.

"По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца – до 9 июня 2024 года включительно"

– пресс-служба управления

Мужчина был задержан в среду.

Следствие полагает, что глава отдела вымогал у женщины 1,8 млн рублей. За это он обещал не привлекать ее к уголовной ответственности по делу об обороте наркотиков. Женщина испугалась и в тот же день перевела правоохранителю эту сумму

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