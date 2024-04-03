Главу отдела наркоконтроля в Карачаево-Черкесии подозревают во взяточничестве

Начальник отдела наркоконтроля полиции в КЧР вымогал почти 2 млн рублей. Ему грозит длительное лишение свободы.

В Карачаево-Черкесии завели уголовное дело на главу отдела Управления по контролю за оборотом наркотических средств МВД. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

Следствие установило, что осенью 2021 года сотрудник правоохранительных органов встретился с женщиной, которая состояла в преступной группе, занимавшейся распространением наркотиков. Исследуя ее телефон, он наткнулся на электронный кошелек с криптовалютой, эквивалентной 1,8 млн рублей.

Мужчина сообщил женщине, что привлечет ее к уголовной ответственности за совершенные преступления, если она не переведет ему эти деньги. Она испугалась и перевела средства в тот же день.

Подозреваемого задержали. Мера пресечения для него будет определена в ближайшее время.