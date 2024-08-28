Глава наблюдателей от СНГ и Джейхун Байрамов встретились в Баку

Встреча главы Миссии наблюдателей на парламентских выборах в Азербайджане от СНГ Леонида Анфимова и министра иностранных дел АР Джейхуна Байрамова прошла сегодня в Баку. Соответствующее сообщение распространил Исполком СНГ.
В нем говорится, что предметом обсуждений стали внеочередные парламентские выборы, которые прошли в Азербайджане.
В частности, Анфимов поведал Байрамову о работе Миссии в рамках избирательной кампании, о ее этапах, и назвал выводы, сделанные наблюдателями от Содружества.
"Выборы прошли свободно и демократично, и с этим мнением согласились все члены Совета координаторов, на котором мы принимали итоговое заявление Миссии"
– Анфимов
Джейхун Байрамов высоко оценил работу Миссии. Азербайджанский министр обратил внимание на объективность наблюдателей от СНГ, их профессионализм и глубокое погружение в процесс кампании.
Кроме того, на встрече рассматривалось сотрудничество в международной сфере. В том числе прошло обсуждение хода подготовки к очередным заседаниям высших органов СНГ: они запланированы на начавшуюся осень.