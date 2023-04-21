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Глава мусульман Кавказа: религия должна служить миру, а не войне

Глава мусульман Кавказа: религия должна служить миру, а не войне
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Управлении мусульман Кавказа предложили армянской церкви дружбу и мир. Реагируя на заявления армянского католикоса, в УМК заявили, что религиозные люди должны служить миру, а не войне.

Глава Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде призвал армянскую церковь к примирению и дружбе. Так он отреагировал на слова армянского католикоса Гарегина II, который заявил ранее, что "не видит Карабах частью Азербайджана".

Он сообщил, что верующие люди должны служить миру, а не войне. По его мнению, слова армянского католикоса демонстрируют его политические амбиции и не соответствуют религиозному деятелю.

В завершение шейх уль-ислам призвал не разговаривать с Азербайджаном языком вражды. Пашазаде добавил, что армянская церковь сегодня путает религию с политикой.

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