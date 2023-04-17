Анкара: Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном

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Мир с Баку не входит в список интересов Еревана, уверены в Анкаре. Это заметно по тому, как армянская сторона затягивает подписание мирного договора. В это же время Азербайджан, отмечают в Турции, хочет мира и развития на Южном Кавказе.

Армения затягивает подписание мирного соглашения с Азербайджаном, чем дает понять, что мир не входит в список интересов Еревана на Южном Кавказе, считают в администрации президента Турции, передает TurkicWorld.

Власти Азербайджана, напротив, заинтересованы в обеспечении мира и стабильности в регионе, говорится в сообщении.

"Официальный Баку заинтересован в развитии региона, и это ясно видно из созидательных работ, проводимых Азербайджаном в регионе после 44-дневной войны",

– указали в администрации турецкого президента.

В Анкаре выступили с призывом к Еревану подписать мирное соглашение с Баку в кратчайшие сроки, и напомнили, что Турция всегда находится рядом с братским Азербайджаном. В администрации отметили непоколебимость братства Турции и Азербайджана.

Армения полгода блокирует мирные переговоры

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что еще в октябре власти Армении взяли курс на полную блокаду любых переговоров по подготовке мирного договора.

"Уже в октябре стало понятно, что Армения всячески саботирует и срывает мирные переговоры. Если до этого еще были какие-то сомнения, то полгода назад уже никаких сомнений не осталось: Ереван выбрал ровно ту тактику, которой он придерживался последние 30 лет – затягивать максимально и ставить проволочки переговорам под любыми предлогами", - сказал он.

Чего хочет Армения?

Политолог подчеркнул, что мир власти Армении действительно никак не интересует, они хотят победы над Азербайджаном. "Власти Армении стремятся сейчас к одному – к реваншу. Затягиванием переговоров они хотят выиграть время и подготовиться к новой войне. Они надеются, что французы помогут им перевооружить армию, и тогда они попробуют взять реванш за осень 2020 года. Такая безумная мечта господствует в политических кругах Армении на сегодня", - констатировал Алексей Фененко.

Как план Армении повлияет на Южный Кавказ?

Доктор политических наук предупредил, что такая стратегия властей Армении не несет Южному Кавказу ничего, кроме дестабилизации, причем эта дестабилизация происходит уже сейчас. "В принципе, весь Южный Кавказ живет в настоящее время в ожидании новой войны. И государства, и простые люди ждут, начнется ли новая Карабахская война, и надежды Еревана на реванш подкрепляют негативный сценарий этих ожиданий", - заключил он.