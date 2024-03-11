Глава Минздрава Азербайджана на Глобальном Бакинском форуме призвал к созданию глобальной системы здравоохранения

Панельная сессия «Здоровье для каждого» состоялась в Азербайджане в рамках Глобального Бакинского форума. Глава Минздрава АР отметил важность новых технологий, экологии и мирового сотрудничества в борьбе с актуальными глобальными рисками.

В азербайджанской столице продолжается XI Глобальный Бакинский форум, на панельной сессии «Здоровье для каждого» выступил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

Министр отметил, что ответом мирового сообщества на актуальные глобальные риски может стать тесное сотрудничество.

"Поскольку обеспечение безопасности и здоровья становится вопросом первостепенной важности, сегодняшние обсуждения укрепят наши совместные усилия по достижению этой цели. Лучшая подготовленность и адекватная стратегия требуют устойчивой глобальной инфраструктуры здравоохранения"

– глава Минздрава АР

Традиционный подход к системе здравоохранения не соответствует требованиям XXI века, путь к появлению новой парадигмы здравоохранения, акцентированной на фактор здоровья гражданина открывает цифровизация здравоохранения.

"За последние 20 лет в Азербайджане была проделана серьезная работа по укреплению национальной системы здравоохранения с точки зрения инфраструктуры, кадровых ресурсов и финансирования сферы"

– министр

Роль Азербайджана как надежного и ответственного члена международного сообщества, активно способствующего борьбе с последствиями изменения климата отражена в распоряжении президента Ильхама Алиева о проведении COP29 в Баку в ноябре 2024 года.

Здоровье человека тесно связано с окружающей средой, 2024 год объявлен в Азербайджане «Годом солидарности во имя зеленого мира», продолжил он.

Концепция «Здоровье для каждого» имеет особое значение с точки зрения обеспечения безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края, в освобожденные азербайджанские земли, заметил министр. Минздрав Азербайджана совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) приступили к реализации соответствующего проекта психологической поддержки, сообщил глава ведомства.