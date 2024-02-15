Вестник Кавказа

Глава Минобороны Франции прибыл с историческим визитом в Ереван

Визит главы Минобороны Франции в Армению
© Фото: сайт министерства обороны Армении
Руководитель французского оборонного ведомства прибыл с ответным визитом в Армению. Его армянский коллега посетил Францию несколько дней назад.

Вечером 22 февраля глава Минобороны Франции впервые в истории прибыл в Армению. Соответствующую информацию подтвердили в армянском Минобороны.

"По приглашению министра обороны Армении Сурена Папикяна 22 февраля с официальным визитом прибыла делегация, возглавляемая министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню"

– пресс-служба ведомства

Это первый в истории визит главы французского оборонного ведомства в Армению.

Ранее сообщалось, что вместе с министром в республику прилетят представители целого ряда компаний.

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