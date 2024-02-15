Глава Минобороны Франции прибыл с историческим визитом в Ереван

Руководитель французского оборонного ведомства прибыл с ответным визитом в Армению. Его армянский коллега посетил Францию несколько дней назад.
Вечером 22 февраля глава Минобороны Франции впервые в истории прибыл в Армению. Соответствующую информацию подтвердили в армянском Минобороны.
"По приглашению министра обороны Армении Сурена Папикяна 22 февраля с официальным визитом прибыла делегация, возглавляемая министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню"
– пресс-служба ведомства
Это первый в истории визит главы французского оборонного ведомства в Армению.
Ранее сообщалось, что вместе с министром в республику прилетят представители целого ряда компаний.