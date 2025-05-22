Глава Минобороны Азербайджана встретился с коллегой из Турции

Закир Гасанов провел переговоры с Яшаром Гюлером. Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили развитие сотрудничества двух государств.

Руководитель министерства обороны Азербайджана Закир Гасанов провел переговоры со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером, сообщает пресс-служба оборонного ведомства АР.

Гюлер находится в Азербайджане с рабочим визитом. На встрече министры двух государств обсудили перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической и других областях.

Помимо этого, главы оборонных ведомства Азербайджана и Турции подчеркнули важность дальнейшего расширения деятельности во всех направлениях.

Они также выразили уверенность в том, что сотрудничество стран будет развиваться успешно. Гасанов и Гюлер отметили, что союз Баку и Анкары построен на дружеских и братских отношениях.