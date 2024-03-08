Глава МИД Турции совершит визит в Азербайджан

Министр иностранных дел Турции прибудет с визитом в Азербайджан. Он примет участие в переговорах с азербайджанским и грузинским коллегами. Глава МИД приезжал в Баку в декабре.

Руководитель турецкой дипломатии Хакан Фидан совершит официальный визит в Азербайджан, пишет издание TurkicWorld со ссылкой на источники.

Отмечается, что министр проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Азербайджана и Грузии - Джейхуном Байрамовым и Ильей Дарчиашвили.

Напомним, Фидан приезжал в Баку 14 декабря 2023 года. Он принял участие в совместной пресс-конференции с руководителем азербайджанского внешнеполитического ведомства.