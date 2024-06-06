Глава МИД объяснил слова Пашиняна о выходе из ОДКБ

Премьер-министр на самом деле не заявлял о выходе Армении из ОДКБ. Такую трактовку слов Никола Пашиняна дал глава МИД. При этом Арарат Мирзоян говорил в присутствии самого главы государства.

Министр иностранных дел Армении призвал не воспринимать громкое заявление премьера как анонсирование выхода из ОДКБ. Арарат Мирзоян прокомментировал слова Никола Пашиняна в его присутствии.

В правящей партии "Гражданский договор" заявили, что высказывание главы правительства было представлено как заявление о выходе из Организации, и попросили главу МИД истолковать слова Пашиняна.

Дипломат напомнил, что на заседании велась запись, и по ней можно восстановить, что было сказано на самом деле.

"Премьер-министр Армении не заявлял, что мы выходим из ОДКБ. Премьер сказал, что мы решим, когда выйдем. Но обратно не вернемся"

– Арарат Мирзоян

Министр подчеркнул, что Пашинян произнес только эти слова, не больше и не меньше.

Отметим, что ранее Никол Пашинян заявлял о диверсификации связей Армении в области безопасности. Кроме того, глава правительства сообщал о заморозке участия Армении в ОДКБ. А накануне на заседании Стратегического диалога с США в Ереване обе стороны изъявили желание повысить уровень отношений, создав Комиссию по стратегическому партнерству.