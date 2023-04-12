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Глава МИД Египта посетит Турцию с официальным визитом

Глава МИД Египта посетит Турцию с официальным визитом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Министр иностранных дел Египта совершит официальней визит в Турцию в среду, 13 апреля. здесь он проведет переговоры со своим турецким коллегой.

Глава МИД Египта Самех Шукри  13 апреля начнет визит в Турцию, где проведет переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Планируется, что в ходе встречи стороны обсудят двусторонние вопросы и региональные темы. в настоящее время между Турцией и Египта нет дипломатических отношений. Отношения были разорваны на десять лет после свержения президента Египта и союзника Анкары Мухаммеда Мурси. 
Ранее, анонсируя визит турецкого коллеги, Чавушоглу заявлял, что также будет обсуждаться и вопрос назначения послов в обе страны. 
напомним, что две недели назад Шукри посещал Турцию в знак солидарности жителей Египта с пострадавшими от землетрясения в Турции.
 

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