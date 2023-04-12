Глава МИД Египта посетит Турцию с официальным визитом

Опубликовано: 14:31, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министр иностранных дел Египта совершит официальней визит в Турцию в среду, 13 апреля. здесь он проведет переговоры со своим турецким коллегой.

Глава МИД Египта Самех Шукри 13 апреля начнет визит в Турцию, где проведет переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Планируется, что в ходе встречи стороны обсудят двусторонние вопросы и региональные темы. в настоящее время между Турцией и Египта нет дипломатических отношений. Отношения были разорваны на десять лет после свержения президента Египта и союзника Анкары Мухаммеда Мурси.

Ранее, анонсируя визит турецкого коллеги, Чавушоглу заявлял, что также будет обсуждаться и вопрос назначения послов в обе страны.

напомним, что две недели назад Шукри посещал Турцию в знак солидарности жителей Египта с пострадавшими от землетрясения в Турции.

