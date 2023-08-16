Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем ЕС

Опубликовано: 23:39, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт МИД Азербайджана

Джейхун Байрамов провел встречу со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу. Глава МИД Азербайджана рассказал о провокациях и необоснованных заявлениях Еревана.

Азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился в Баку со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Стороны поговорили об армяно-азербайджанском урегулировании, переговорах, которые проходят при посредничестве партнеров, и о ситуации в регионе в настоящее время.

Байрамов отметил, что Армения увеличила количество провокаций в регионе, выдвигая ложные и необоснованные заявления о "блокаде" и "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе. Он подчеркнул, что данные заявления не приближают мира и стабильности на Южный Кавказ.

Кроме того, министр и спецпредставитель затронули и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.