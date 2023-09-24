Глава МИД Азербайджана провел переговоры с главой ООН

Опубликовано: 10:15, 24 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Министр иностранных дел Азербайджана провел встречу с Генсеком ООН, в ходе которой сообщил о проведенной властями республики в регионе контртеррористической операции, спровоцированной армянскими НВФ.

Глава МИД Азербайджан Джейхун Байрамов провел переговоры с главой ООН Антониу Гутерришем в ходе недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Стороны обсудили как текущую повестку сотрудничества республики и ООН, так и ситуацию в регионе.

Байрамов изложил данные о проведенной Азербайджаном контртеррористической операции в Карабахе, которая возникла в результате многочисленных военных провокаций незаконных армянских вооруженных формирований (НВФ).

Также до сведения Генсека ООН было доведено, что сейчас в Карабахском регионе проводится процесс разоружения армянских НВФ. Данные были подкреплены фотографиями военной техники и боеприпасов, конфискованных за последнее время.

Также стороны обсудили иные вопросы, представляющие взаимный интерес.

В свою очередь Генсек ООН выразил «поддержку ООН всех посреднических усилий для достижения долгосрочного мира в регионе».

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.



Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.