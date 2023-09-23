Объявлено о роспуске армянских НВФ в Карабахе

Сепаратисты заявили о роспуске армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахе.
Разоружение НВФ
Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов сообщил, что ВС АР принимают оружие и боеприпасы. При этом они тесно сотрудничают с РМК.
Представитель МО отметил, что конфисковано множество боеприпасов, оружия и техники.
Полный список ранее сегодня был опубликован на сайте ведомства.
Азербайджан полностью контролирует ситуацию в Карабахе
Итоги антитеррористических мероприятий и реализуемые сейчас меры говорят о полном контроле Азербайджана над ситуацией в Карабахе, заявил руководитель пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.
"Основное внимание уделяется полному обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на территории. Если в этом районе будут обнаружены боеприпасы, то они должны быть сданы"
– представитель МВД
Он подчеркнул, что одна из наиболее существенных на данный момент задач заключается в обеспечении безопасности для гражданского населения.
"Принимаются все меры для предотвращения любых возможных инцидентов в отношении мирных жителей"
– Эльшад Гаджиев