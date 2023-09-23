Объявлено о роспуске армянских НВФ в Карабахе

Опубликовано: 23:02, 23 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Роспуск армянских незаконных формирований заявлен в Карабахском регионе Азербайджана. Полным ходом идет разоружение боевиков и сдача ими оружия.

Сепаратисты заявили о роспуске армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахе.

Разоружение НВФ

Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов сообщил, что ВС АР принимают оружие и боеприпасы. При этом они тесно сотрудничают с РМК.

Представитель МО отметил, что конфисковано множество боеприпасов, оружия и техники.

Полный список ранее сегодня был опубликован на сайте ведомства.

Азербайджан полностью контролирует ситуацию в Карабахе

Итоги антитеррористических мероприятий и реализуемые сейчас меры говорят о полном контроле Азербайджана над ситуацией в Карабахе, заявил руководитель пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

"Основное внимание уделяется полному обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на территории. Если в этом районе будут обнаружены боеприпасы, то они должны быть сданы"

– представитель МВД

Он подчеркнул, что одна из наиболее существенных на данный момент задач заключается в обеспечении безопасности для гражданского населения.

"Принимаются все меры для предотвращения любых возможных инцидентов в отношении мирных жителей"

– Эльшад Гаджиев