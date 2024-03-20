Глава МИД Азербайджана отправился в Брюссель

Джейхун Байрамов совершит рабочий визит в Брюссель. Азербайджанский министр выступит на Первом саммите по ядерной энергетике 21 марта.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 20 марта отправился с рабочим визитом в Бельгию.
Министр 21 марта выступит на саммите по ядерной энергетики в Брюсселе. Также в рамках визита запланировано проведение ряда двусторонних встреч, информирует внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
Участие в работе Первого саммита по ядерной энергетике примут 18 глав правительств и государств или их заместители. Организаторы саммита - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и правительство Бельгии.